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صابر الرباعي ونجوى كرم وشاكوش ينعون وديع جورج وسوف: خبر مفجع

كتب:

أحمد حامد دياب
03:18 ص | السبت 07 يناير 2023
وديع جورج وسوف

وديع جورج وسوف

نعى الفنان صابر الرباعي، وديع، نجل الفنان الكبير جورج وسوف، ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق «خبر مفجع، وفاة وديع وسوف، نجل النجم الكبير جورج وسوف، وأدعو الله بالصبر والسلوان لأسرة الفقيد ومحبيه».

حسن شاكوش ينعى وديع: أخويا وصديقي

كما نعى مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، وكتب شاكوش عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام قائلًا: «توفي إلى رحمة الله أخويا وصديقي وديع چورچ وسوف ابن النجم الكبير چورچ وسوف ربنا يرحمه ويحسن إليه».

نجوى كرم: الله يرحم شبابك وديع

ونعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم وفاة وديع جورج وسوف قائلة «الدّني وجع، وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي،‏ خصوصي عند الأهل، ‏الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع». 

وتوفي وديع جورج وسوف الابن الأكبر للمطرب اللبناني جورج وسوف متأثرًا بمضاعفات صحية بعد إجرائه عملية تكميم معدة وتعرض لمضاعفات جراء خضوعه لعملية تكميم معدة، قبل أيام، حيث أصيب بنزيف في المعدة، واحتاجت حالته لنقل أكياس دم خلال الساعات الماضية، ولكن حالته شهدت تدهوراً كبيراً أثناء احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، ووافته المنية بداخلها.

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بقلم أحمد حامد دياب