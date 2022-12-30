صابر الرباعي لـ أنغام: العود سر ألحاني.. و«أجمل نساء الدنيا» أغنية متكاملة

قال الفنان صابر الرباعي إنه يلحن بعض أغنياته، لكنه لم يلحن لغيره من الفنانين، مشيدا بالفنانة أنغام قائلا: «تعرفي معزتك وصوتك وكلك كفنانة وإنسانة وكصوت وكيان موسيقي يمشي على رجلين، ويسعدني أهديلك لحن في يوم من الأيام»، لترد عليه أنغام: «أنا أتمنى».

العود هو سر ألحانه

وأضاف صابر الرباعي، خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن العود هو سر ألحانه، كما أنه يشاهد أداءه على المسرح وحده ويكون ناقدا ذاتيا بعد فترة وليس فورا، وفي إحدى المرات شاهد مقطع فيديو في حفلة له قديما لم يعرف صوته.

وأوضح أنه يحاول يخرج عن المعتاد بتقديم أغنية تخرجه عن الواقع نسبيا، متابعا: «بدخل منافسة مع ذاتي وأنافس نفسي وأحاول أخرج عن المعتاد».

«أجمل نساء الدنيا» تشبع النهم

وعن أغنية «أجمل نساء الدنيا» قال إنها أغنية «مش عادية» بسبب تفاصيلها، متابعا: «تخليك تقول أنا غنيت أغنية كلاسيكية غربية معربة موزعة بطريقة عبقرية، كاملة متكاملة ولما بغنيها بحس إني أشبعت النهم».