صابر الرباعي لـ أنغام: أنتِ أول صوت نسائي لفت انتباهي

وجَّهت الفنانة أنغام للمطرب صابر الرباعي سؤالا للفنان صابر الرباعي حول أول صوت نسائي لفت انتباهه؟ ليجيب: «أنتِ»، وقص تلك المرة الأولى الذى استمع فيها إلى صوت أنغام، قائلا: «كنت فى رحلة وواحد كان بيسمع أغنية لكِ، كنتِ صغيرة وقتها، لذلك أول صوت نسائى معاصر من جيلى لفت نظرى هو صوتك».

أم كلثوم شخصيتها على المسرح خاصة

وأضاف صابر الرباعي خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام «أما من الأجيال القديمة، السيدة أم كلثوم ووردة وليلى مراد، كل واحدة عندها شخصية خاصة، أم كلثوم شخصيتها على المسرح (معندهاش ياما ارحمينى)».

أغنية أجمل نساء العالم

كما تحدثت أنغام عن أغنية «أجمل نساء الدنيا» قائلة: «فيها منطقة فى اللحن كأنها مرسومة عليك» بينما رد صابر الرباعى: «تفاصيلها مش عادية، بقول إنى غنيت أغنية كلاسيكية غربية عبقرية، كاملة متكاملة، وأشبعت نهمى بالغناء، من الأغانى اللى ثبتت اسم صابر فى الوطن العربى».