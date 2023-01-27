جامعة أسيوط تقيم احتفالا حاشدا بمناسبة عيد الشرطة الـ71

شهدت جامعة أسيوط انطلاق فعاليات احتفالها بعيد الشرطة الـ71 و تكريم القيادات الأمنية وأسر شهداء الوطن، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ، و أسرة طلاب من أجل مصر.

القيادات التنفيذية والأمنية والجامعية

حضر الاحتفالية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، و الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، واللواء دكتور عمر خطاب نائب مدير أمن أسيوط، والعقيد أحمد حمدي بجهاز الأمن الوطني، والعقيد أحمد الشرقاوي بجهاز المخابرات الحربية، والطالب مصطفى علاء رئيس اتحاد طلاب الجامعة ، والطالبة زينب أشرف نائب رئيس اتحاد الطلاب و مقرر أسرة طلاب من أجل مصر، ولفيف من ضيوف الجامعة من مختلف الهيئات التنفيذية والعسكرية والأمنية والشعبية والدينية وممثلي وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وأعضاء مجلس الجامعة الموقر ، والسادة أعضاء هيئة التدريس وقيادات وأعضاء الكادر الإداري وبمشاركة حشد من طلاب جامعة أسيوط وجامعة أسيوط الأهلية.

ذكرى الصمود والوقفة الوطنية

في مستهل كلمته قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التهنئة إلى قيادات الشرطة وضباط ومجندين بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة الواحد والسبعين الذي يحمل ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعاً عن العزة والكرامة في معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء دفاعا عن تراب الوطن واصفاً إياها بأنها ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

وأكد أن عيد الشرطة، هو عيد للمصريين جميعاً وهو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب، مؤكداً أن تحقيق ما نصبوا إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة مشيداً بفقرات الحفل الفني الذى نظمته الجامعة والأداء المتميز للطلاب الموهوبين.

رجال الوطن المخلصين

وأكدت الدكتورة مها غانم، أن جهاز الشرطة الوطنية بما يضمه من رجال مخلصين على مستوى القادة والضباط والأمناء والجنود هم صمام الأمان فى حفظ أمن مصر واستقرارها التي لطالما استمد المواطن المصري قوته من قوتهم وآمنه واطمئنانه من وجودهم فى الشوارع والميادين وكانوا ولا زالوا العيون الساهرة ولهم الفضل بعد المولى عز وجل فى الحفاظ على مصرنا الحبيبة.

أوضحت أن ذكراهم العطرة تظل حاضرةً في قلوبنا وأذهان الأجيال القادمة، مشيدة بما يشهده جهاز الشرطة المصرية من طفرة هائلة في الإمكانيات على المستوى الكمي والكيفي الذي ظهر انعكاسه في تطور الخدمات الشرطية وتكثيف جهودها على مستوى الجمهورية ونجاحها في خفض معدلات الجريمة وزيادة التواجد الأمني وتعظيم الشعور بالأمن والأمان لدى المواطن المصري في كافة مدن وقرى المحافظات.

الذكرى الوطنية الخالدة

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، حرص الجامعة على الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية والتي جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن تستدعى فيها من ذاكرة الوطن الثرية المعاني والقيم التي ضحى أبطالنا من أجلها بأرواحهم الغالية كما أن ما يقوم به جهاز الشرطة المصرية من العمل المتواصل و الجهد و العطاء و التضحية لأداء رسالتهم العظيمة يجعلنا قادرين على تحقيق ما نصبوا إليه من تقدم وازدهار فى كافة المجالات وتحقيق التنمية الشاملة وتغيير الواقع المصري إلى ما نطمح إليه من تنمية شاملة و مستدامة ولنحصد ثمار العمل الدؤوب على الإصلاح الإقتصادي .

اتحاد طلاب الجامعة

ووجه الطالب مصطفى علاء، رئيس اتحاد طلاب الجامعة رسالة تقدير وعرفان لكل رجال الشرطة الساهرين على أمن مصر على امتداد مواقع العمل الأمني فى كافة أرجاء البلاد، وتحية وفاء لشهدائنا الأبرار فى معارك النضال الوطني وفى ملاحم العمل الوطني و الاستبسال دفاعاً عن تراب الوطن والذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن وللحفاظ على أمنه استقراره .

تكريم أسر الشهداء

شهدت ختام فعاليات الحفل تكريم وتقديم درع الجامعة لكلا من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء دكتور عمر خطاب نائب مدير أمن أسيوط، والعقيد أحمد حمدي بجهاز الأمن الوطني، والعقيد أحمد الشرقاوي بجهاز المخابرات الحربية، وكذلك تكريم أسر شهداء رجال الشرطة فتم تكريم أسرة مقدم شهيد مصطفى على أبو العلا حمدون، أسرة نقيب شهيد مصطفى محمد عثمان، أسرة أمين شرطة شهيد مجدي شوقي موسى، أسرة أمين شرطة شهيد جابر ثابت عبد الحافظ، أسرة مجند شهيد أحمد علاء عيون.

كما تم تكريم عدد من القيادات الأمنية الجامعية اللواء عبد الرحمن سرى، واللواء إبراهيم عانوس مستشاري رئيس الجامعة للأمن الجامعى، واللواء ياسر ذكى مدير عام إدارة الأمن الجامعى، والأمين مصطفى النمر بجهاز الأمن الوطني، والأستاذ مؤمن فقير مشرف عام إدارة الأمن الجامعى، والأستاذ على البوشى مدير الأمن للمستشفيات الجامعية.