جهاز تنمية المشروعات يقدم 3 أفكار لإعادة التدوير.. «ممكن تكسبك دهب»

تعد الأعمال الحرة الأعلى من حيث العائد، فلا تقل أرباح التجارة والصناعة عن 30%، وللحصول على دخل إضافي أو توفير فرص عمل يرشدك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر العديد من الأفكار الاسترشادية لكيفية بدء نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي، نستعرض 3 منها والتي تعتمد على إعادة تدوير المخلفات المحيطة بنا ما يساهم في حماية البيئة وتحقيق ربح مرتفع من مكونات بسيطة ومتوفرة.

مشروع إنتاج الصابون من زيوت القلي

وفقا لإحدى دراسات الجدوى من الجهاز الحكومي، فإنَّ إنتاج قطع صابون محلي من إعادة تدوير زيوت قلي الأطعمة يحقق أرباحا سنوية تصل إلى 186,1 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بـ 741,3 ألف جنيه بنهاية العام الرابع للمشروع.

وتابعت الدراسة، «يهدف المشروع إلى إنتاج الصابون العادي إما في صورة قطع أو مسحوق يستخدم في غسيل الملابس وأدوات المائدة».

مشروع إنتاج ألواح خشب من إعادة تدوير حطب القطن

كشفت إحدى دراسات الجدوى الصادرة عن الجهاز، عن وصول صافي أرباح مشروع إعادة تدوير حطب القطن لإنتاج ألواح من الخشب المضغوط، إلى حوالي 114,2 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بما يقرب من 203,1 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

ويساهم المشروع الواحد في توفير فرص عمل لـ 7 أشخاص على الأقل، بجانب إيراداته المرتفعة التي تصل لحوالي 840 ألف جنيه بنهاية العام الأول وتتضاعف إلى 1,2 ملايين جنيه بنهاية العام الخامس.

مشروع إنتاج الأعلاف من مخلفات النخيل

يعد النخيل من أكثر الأشجار المتوفرة بالبيئة المحلية، وبالتالي تتميز مخلفاتها برخص أسعارها، لتكشف دراسة الجدوى المعدة من جهاز تنمية المشروعات عن وصول الأرباح السنوية لإعادة تدوير مخلفات النخيل وإنتاج سيلاج أعلاف إلى حوالي 187 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بأرباح 300,9 ألف جنيه سنوياً بنهاية العام الخامس.

كما يتميز مشروع إنتاج سيلاج أعلاف من مخلفات النخيل، بقصر دورة الإنتاج التي لا تتجاوز شهرين للدورة الواحدة، وهي صناعة كثيفة الإنتاج تحتاج للعديد من العمال ويساهم المشروع في تشغيل 7 أفراد