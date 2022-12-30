عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مركز التصنيع الرقمي.. خطوة جادة لتوطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات».

وذكر التقرير، أن خطوات جادة يتم تنفيذها لزيادة نسب التصنيع المحلي توجت مؤخرا بإنشاء مركز التصنيع الرقمي لتحقيق الريادة في توطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات وتلبية احتياجات المشروعات التنموية بالدولة من الطلمبات بمختلف أنواعها بالإضافة إلى التصدير للدول الأفريقية والعربية، فضلا عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين.

وحصل مركز التصنيع الرقمي على العديد من شهادات الجودة العالمية في نظام إدارة الجودة والبيئة والسلامة الصحة المهنية ومعامل المعايرة، كما تم اعتماد المركز من قبل سلطة الطيران الفيدرالي الأمريكي كمركز تصنيع وإصلاح لأجزاء هياكل ومحركات الطائرات والذي يعطي الأفضلية للمركز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

صُنع في مصر

وتحت شعار صنع في مصر، يستهدف إنشاء مركز التصنيع الرقمي توطين صناعة تكنولوجيا الطلمبات بكل الانواع والاستخدامات بالكامل في مصر وبمعايير الدقة والجودة العالمية وبنسبة مكون محلي تصل إلى 78% وبمعدل إنتاج 200 طلمبة شهريا.

المركز الأحدث في مصر

المركز الذي يعد الأحدث في مصر بنظام الرقمنة الصناعية الكاملة ومتطلبات التحول الرقمي يضم مجموعة من مراكز التشغيل المرقمنة والتي تصل حتى 5 محاور تقوم بجميع أعمال التشغيل مما يساهم في تخفيض زمن التصنيع للمضخة من 38 ساعة على الماكينات التقليدية إلى ساعتين و20 دقيقة فقط على الماكينات الرقمية المبرمجة.