الرئيس الأمريكي: 300 مليار دولار استثمارات في قطاع التصنيع

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الأسبوع الماضي، بدأت إمدادات الأنسولين لمرضى السكري، وانخفضت إلى 35 دولارا في الشهر، وفي الأسبوع الماضي كان هناك عقوبات على من يرفع الأسعار بمعدل أعلى من معدل التضخم، بالإضافة إلى أن هناك شراء للأجهزة التي تخفض استهلاك الوقود وهذا بفضل القوانين التي اعتمدناها العام الماضي.

وأضاف خلال كلمة عن الوضع الاقتصادي في أمريكا، نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن هناك استثمارات تاريخية في التصنيع الأمريكي، والشركات أعلنت 300 مليار دولار استثمارات في قطاع التصنيع، مضيفا أن مجلس النواب انتخب رئيسًا جديدًا له، ومستعدون للعمل معه ونرجو من الكونجرس الأمريكي أن يحرز تقدمًا بالنسبة للشعب الأمريكي.

وتابع أن الجمهوريين عليهم اعتماد التشريع الأول للحد من الغش في إقراراتهم الضريبية، مشيرا إلى أن العجز في الميزانية وصل إلى 114 مليار دولار، وهناك استعداد لضريبة مبيعات قومية، سوف تزيد من الضرائب على الطبقة الوسطى، وتخفض على الأغنياء وهذا ما يفعله الجمهوريون، مؤكدا أن تشريعات تصل مكتبه من هذا القبيل سوف يستخدم حق الفيتو ضدها.