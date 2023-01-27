فتح رابط التسجيل في مبادرة «إيجي ترك» لعربات الطعام المتنقلة بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، فتح وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رابط التسجيل في مبادرة «إيجي ترك - Egytruck» لعربات الطعام المتنقلة بالمحافظة.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، يتم إنشاء المشروعات وفقاً لقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزارى 111 لسنة 2019 لعربات الطعام المتنقلة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المبادرة

وذكر بيان محافظة كفر الشيخ، أن المستندات الأساسية المطلوبة للتسجيل في مبادرة «إيجي ترك» لعربات الطعام المتنقلة بكفر الشيخ، كالتالي:

- ملء استمارة التعارف ضمن اللمبادرة لأبناء محافظة كفر الشيخ من خلال الرابط https://forms.office.com/r/1xG1jxjhsf.

في حالة أن المتقدم فرد عادي فإن مستندات التقديم تكون كالآتي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومي آخر لشخص الذي يمكن الرجوع إليه.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- إيصال حديث للخدمات «كهرباء أو مياه أو غاز» لمقر السكن.

4- صورة المؤهل الدراسي.

5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

6- شهادات الخبرة إن وجد.

أما في حالة أن المتقدم شركة، فإن مستندات التقديم تكون كالآتي:

1- مستخرج رسمى حديث من السجل التجاري.

2- البطاقة الضريبية.

3- ترخيص مزاولة النشاط.

4- مستند ملكية أو عقد إيجار مقر الشركة.

5- وبالنسبة لمالك الشركة يتم تقديم نفس المستندات المطلوبة من الشخص الطبيعي.

معلومات عن مبادرة «إيجي ترك - Egytruck»

جدير بالذكر، إن مبادرة «إيجي ترك - Egytruck» لعربات الطعام المتنقلة تأتي ضمن التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية، بهدف إنشاء منظومة متكاملة ورائدة على المستوى القومي، لدعم وتنمية وتطوير وتنمية كافة المشروعات الخاصة بالشباب والمحتاجين سواء كانت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة، وذلك من خلال توحيد وتنسيق جهود شركاء التنمية بهدف احتضان مشروع منذ البداية وحتى الوصول بالمشروع إلى مرحلة النمو.