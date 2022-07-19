التنمية المحلية والشباب تبحثان مستجدات «إيجي ترك».. مبادرة للقضاء على البطالة

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة في الدقي، بحضور عدد من القيادات بالوزارتين.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات المتعلقة بملفات التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها مبادرة «إيجي ترك» لتوفير فرص عمل للشباب، وتشجيع إقامة مشروعات عربات الطعام المتنقلة بفكر ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا ملف تدريب شباب المحليات بعد تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية خلال الفترة الماضية.

تسهيلات للشباب

وشهد اللقاء مراجعة الإجراءات التي تمت بين الوزارتين خلال الشهور الماضية، للدفع قدما بالمشروع، وتقديم التسهيلات الممكنة للشباب، حيث جرى استعراض عدد الطلبات الجادة التي تقدم بها الشباب إلى المبادرة والتي بلغت نحو 108 طلبات في 8 محافظات، وجار التواصل مع جميع الشباب الذين تقدموا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وتدقيق البيانات ومراجعة الملفات لإصدار التراخيص اللازمة.

حل مشكلة البطالة

وأكد اللواء محمود شعراوي، الأهمية التي توليها الحكومة لمبادرة إيجي ترك، التي يتابع نتائجها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، للمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب والتي تأتي في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

تيسير الإجراءات لتنفيذ المبادرة

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد الإسراع بآليات عمل المبادرة على أرض الواقع، والقضاء على أي معوقات تواجه التنفيذ، وتقديم التسهيلات والتيسيرات للشباب، للتقديم على المبادرة وتصميم وتنفيذ عربات الطعام والتمويل اللازم بالتنسيق مع البنوك الوطنية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على استعداد الوزارة عبر برنامج «مشروعك» لتوفير التمويل للشباب، من خلال البنوك الوطنية التي يتعامل معها «مشروعك» لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، بعد أن وفر المشروع التمويل لنحو 197 ألف مشروع خلال السنوات الماضية بتمويل بلغ نحو 24 مليار جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة توفير التدريب والتأهيل للشباب قبل البدء في المشروع، والمساعدة في إجراءات التراخيص واستيفاء العربات المتنقلة للمواصفات المطلوبة لهيئة سلامة الغذاء، والاشتراطات البيئية وإنهاء أي إجراءات بالتنسيق مع المحافظين والقيادات التنفيذية، بما يسهم في النهاية بانطلاق المبادرة بصورة جيدة وضمان نجاح المشروعات.

دعم المبادرة

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة الكامل للمبادرة في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ودعم ريادة الأعمال، مشيرا إلى البرامج والمشروعات العديدة التي يتم تنفذها في هذا الشأن ضمن تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة.

خفض معدلات البطالة

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى اهتمام الوزارة بقضية التشغيل وخفض معدلات البطالة، وتنمية العنصر البشري، وتشجيع الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يدعم خطة الدولة لتوفير فرص عمل كريمة ولائقة ومستدامة للشباب، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم مهارات وقدرات الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات .

وأوضح الوزير أنّ مبادرة «إيجي تراك» ترسخ ثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب، وتوفر فرص عمل حقيقية لهم، ويتم تنفيذ المبادرة من خلال التعاون المثمر بين وزارتي الشباب والرياضة والتنمية المحلية، والعمل على إنهاء النواحي الفنية والإجرائية والتمويلية المطلوبة.

وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين، وعرض تقارير أسبوعية على الوزراء فيما يخص مستجدات المبادرة على أرض الواقع، وسرعة تدقيق بيانات الطلبات المقدمة من الشباب الراغبين للاستفادة بالمبادرة، وعقد لقاءات معهم بحضور قيادات الوزارتين ومديري برنامج مشروعك بالمحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى، حيث سيكون لهم دور مهم خلال تنفيذ المبادرة الأيام المقبلة لمتابعة استكمال ملفات الشباب والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات لاستخراج تراخيص وحدة الطعام طبقا لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحتة التنفيذية، وتجهيز منصة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة لاستقبال طلبات الشباب.

وحضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية، المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والمهندس ياسر عبدالوهاب، المشرف على وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن وزارة الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي للوزارة، ومنال جمال، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومصطفى مجدي، معاون الوزير.