حزن بأسيوط بعد وفاة طالب بكلية الحقوق في حادث مروري «كان راجع من الجامعة»

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة أبوتيج بأسيوط، وطلاب كلية الحقوق بجامعة أسيوط، بعد وفاة شمس الدين مؤمن حامد العسال، الطالب بكلية الحقوق، في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط- سوهاج الزراعي، عند قرية شطب أثناء عودته من الجامعة.

تشيع جنازته بمسجد الفرغل

وشيع الآلاف من أهالي مدينة أبوتيج وزملاء الطالب الراحل جنازته عقب صلاة ظهر الجمعة من مسجد سلطان الصعيد الفرغل، وسط حالة من الحزن وصراخ المشيعين.

وقال محمد علي، طالب من مدينة أبوتيج، إن الشاب شهرته شمس الدين العسال، وكان يدرس بكلية الحقوق ويتسم بحب الجميع نظرا لأدبه وأخلاقة الجميلة مع جميع من يتعامل معه، وخبر وفاته في حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء عودته من جامعة أسيوط كانت فاجعة على جميع أهالي أبوتيج وخاصة زملائه بالجامعة، ونحتسبه عند الله من الشهداء كونه كان راجع من الجامعة لتلقي العلم.

حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الزراعي

تعود أحداث الواقعة لتلقي اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، بلاغا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الزراعي عند قرية شطب دائرة المركز.

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام «1328-ى ع ر»، وتصادمها بعامود إنارة بسبب السرعة الزائدة، ونتج عن الحادث وفاة قائدها يدعى «شمس الدين مؤمن حامد محمد»، طالب بكلية الحقوق، 23 عاما ومقيم مدينة أبوتيج، وتلف في عمود الإنارة.