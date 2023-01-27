محافظ أسيوط يوجه بعلاج 3 أطفال يعانون من ضمور في المخ على نفقة الدولة

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعلاج 3 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من مرض ضمور في المخ والعضلات، على نفقة الدولة، وصرف علاج شهري لهم من التأمين الصحي لحين صدور قرار العلاج على نفقة الدولة بالخارج، وذلك في إطار تواصل محافظ أسيوط الدائم والفعال مع الفئات المستحقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لذوي الهمم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

استجابة سريعة للمشكلة

كان محافظ أسيوط قد التقى الأطفال الثلاثة على هامش احتفالية تسليم كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، حيث عرض والد الأطفال مشكلتهم واستجاب المحافظ على الفور.

صرف علاج شهري

ووجه المحافظ، مسئولي المتابعة، بالتواصل مع الدكتور أيمن منصور، مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، لمتابعة حالة الأطفال واتخاذ ما يلزم للعلاج، وعلى الفور حضر لمقر الديوان العام الدكتور روماني وحيد، مدير المنطقة الطبية للتأمين الصحي، واطلع على التقارير الطبية، وبناءً على توجيهات المحافظ أكد أنه سيتم صرف علاج شهري لهم واصطحب الأطفال ووالدهم إلى مقر التأمين الصحي لصرف العلاج الشهري، موضحا أنه سيتم مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة لاستعجال قرار علاجهم على نفقة الدولة بالخارج.

تقديم الدعم للأولى بالرعاية

وأكد محافظ أسيوط حرصه الدائم على التواصل مع الحالات المرضية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة الجهات لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية.