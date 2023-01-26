محافظ أسيوط يشهد احتفالية «الثقافة» بمناسبة عيد الشرطة الـ71

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، والدكتورة مها غانم رئيس الجامعة، الاحتفالية الفنية الكبرى التي أقامها فرع الثقافة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 وذكري ثورة 25 يناير، بمقر قصر الثقافة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد حمدي بفرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والنائب مصطفي بدران عضو مجلس النواب والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والأب عاموس بسطا ممثلًا للكنيسة الارثوذوكسية بأسيوط وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق وعيون ابراهيم رئيس حي غرب والعميد شريف محمد فهمي المدير الإداري والأمني لشركة مصر للإدارة التعليمية وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط والدكتور أحمد عبد اللطيف مدير مدرسة النيل الدولية بأسيوط الجديدة ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء وبعض الاعلاميين والصحفيين.

عروض التنورة والتحطيب

تم استقبال المحافظ ومرافقيه بعروض التنورة والتحطيب لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط ثم تفقد منتجات ورش الأطفال للفنون التشكيلية والرسم بعنوان «مصر بلدنا» وأشاد المحافظ بالأعمال التي قدمها الأطفال المشاركون في الورشة.

معرض الفنون التشكيلية

كما افتتح المحافظ والدكتورة مها غانم رئيس جامعة أسيوط معرض الفنون التشكيلية لبعض الفنانين الشباب بكلية التربية النوعية مشيدًا بالأعمال الفنية المعروضة وجودتها وتميزها، عقب ذلك تم استكمال الاحتفال بمسرح قصر الثقافة والذي قدمته الإعلامية لولا عطا ثم فقرة السلام الجمهوري ثم عرض فيلم تسجيلي عن بطولات الشرطة المصرية والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية خلال عام 2022 في محاربة الجريمة بكافة صورها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود ومشروعات التنمية ثم بعض الفقرات الفنية لأطفال مدرسة النيل الدولية ثم تلاها فقرة شعرية للشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي ونادي أدب أبنوب ثم كرم مدير مدرسة النيل الدولية كل من محافظ أسيوط ومدير الأمن وتم منحهما الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهمًا وبمناسبة احتفالات عيد الشرطة المصرية وتم استكمال فقرات الحفل بعرض فني لبعض الأغاني الوطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني.

عيد الشرطة الـ71

وقدم محافظ أسيوط – خلال كلمته - التهنئة لجميع قيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة ذكرى احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ71 موجهًا الشكر لهم لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه مشيدًا بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن مؤكدًا أن «عيد الشرطة» هو عيد للمصريين جميعًا كما أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءًا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب مشيرًا إلي أن تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج إلي بيئة آمنة ومستقرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

التميز والتفاني في العمل

وأشاد المحافظ بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأسر الشهداء وبعض قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية لتميزهم وتفانيهم في عملهم وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة داعياً المولي عزل وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشرطة وشعباً وقيادة من كل مكروه وسوء.

كما وجهت رئيس جامعة أسيوط تحية إجلال وتقدير لأرواح الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة وكذلك المدنيين ممن قدموا حياتهم فداء للوطن وحمايةً لمكانته الريادية وتاريخه العريق وحفاظاً على وحدة نسيجه الوطني الواحد سائلة المولي عزوجل أن يتغمدهم جميعاً برحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى وينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والتقدم والرخاء.