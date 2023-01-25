محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية على ذوي الاحتياجات الخاصة

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، كراسي متحركة وأطراف صناعية لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة «بوابتك للخير للتنمية» من أجل مساندة ودعم ذوي الإعاقة، والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات، التي يواجهونها تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة، بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، ومحمود عبدالحميد ممثل مؤسسة بوابتك للخير للتنمية.

تسليم كراسي وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة

وسلم المحافظ 9 كراسي متحركة، و2 طرف صناعي لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين تم اختيارهم بعد إجراء فحص وبحث اجتماعي عن مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات الاجتماعية، التابعة لها في إطار مبادرة «قدم الخير»، إحدى مبادرات مؤسسة بوابتك للخير للتنمية، بهدف توفير حياة كريمة لهم، كما تحاور المحافظ مع المستفيدين وأسرهم، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل أولياء أمورهم معهم، مطالبا بالاستمرار في العمل والمثابرة لكي يكونوا طاقة أمل للمجتمع ككل.

دعم ذوي الإعاقة

وقال المحافظ إنّ الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها سواء الحكومية أو غير الحكومية أو حتى المجتمع المدني، لا تألوا جهدا في توفير كافة سبل الدعم لذوي الإعاقة، لتخفيف أعباء المعيشة وتوفير كافة مقومات الحياة لهم، والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم، لافتا إلى التوجيهات المستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، والعمل على المساهمة في تغيير شكل الحياة إلى الأفضل، موجها بتوزيع مزيدا من الكراسي والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأشخاص للاستفادة من المبادرات، وأعمال الخير التي تقدمها المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، داعيا الجميع إلى المشاركة والوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة.