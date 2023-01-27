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الرئيس السيسي يشجع المواهب الرياضية في «كابيتانو مصر»: «مصر كلها هتستناكم»

كتب:

أحمد حامد دياب
06:04 م | الجمعة 27 يناير 2023
الرئيس السيسي مع أبطال «كابتيانو مصر»

الرئيس السيسي مع أبطال «كابتيانو مصر»

تشجيعًا للمواهب الرياضية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تشجيع الشباب المشاركين في برنامج «كابيتانو مصر» والتقى بهم على هامش جولة تفقدية سابقة.

وأجرى الرئيس السيسي، حوارًا أبويًا مع اللاعبين، قائلًا: «طبعًا المهارات هي الأساس، لكن اللياقة البدنية الهائلة والقدرة البدنية القوية جدًا، لو انت عندك مهارات كويسة هتخليك لاعب مالكش حل».

وشجع الرئيس السيسي، أبطال «كابيتانو مصر»: «أنا مستنيكم والشعب المصري كله مستنيكم».

«هو أنا ممكن في يوم من الأيام أبقى زي محمد صلاح؟.. سؤال وجهه أحد الأشبال، للرئيس السيسي، الذي رد عليه بروح الأب القائد: «إنت بتشوف الصورة النهائية، لكن شوف محمد صلاح عمل إيه في حياته»، مختتمًا: «شيدو حيلكم يا شباب.. أنا هستنى وأشوف».

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