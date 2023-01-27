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عاجل.. السيسي يزور أذربيجان اليوم لبحث العلاقات الثنائية

كتب:

محمد أبوعمرة وشريف سليمان
12:45 م | الجمعة 27 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يصل بعد ظهر اليوم، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان، في زيارة ثنائية رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس، إلى أذربيجان ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان «إلهام علييف»، وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.

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