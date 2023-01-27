نواب لـ«الوطن»: زيارة السيسي للهند فرصة ذهبية لإقامة علاقات اقتصادية قوية

أكد عدد من نواب البرلمان أنّ زيارة الرئيس السيسي للهند كضيف شرف في أكبر مناسبة قومية جاءت تعبيرا عن مكانة مصر، كما تعد زيارة تاريخية من المتوقع أن تحقق نتائج اقتصادية كبرى في ظل المباحثات التي أجراها الرئيس.

فرصة كبرى لإقامة علاقات اقتصادية

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إنّ زيارة الرئيس السيسي للهند فرصة كبرى لإقامة علاقات اقتصادية مع دولة تصنف من بين أكبر اقتصادات العالم، ما يحقق تبادل الخبرات إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

وأضاف لـ «الوطن»، أن الرئيس السيسي يتحرك في كل بقاع الأرض من أجل تأمين احتياجات الوطن كما يحافظ الرئيس على التوازن في علاقات مصر الخارجية والتأكيد على استقلالية القرار المصري.

وأوضح النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس للهند تأتي في توقيت مهم للغاية وتمثل فرصة كبيرة لإقامة شراكة اقتصادية وتكنولوجية بين البلدين وفي مختلف المجالات، كما تعكس دعوة الرئيس للمشاركة كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث الهام، أهمية ومكانة مصر ورئيسها عالميا وإقليميا.

تحقيق توازن العلاقات المصرية الخارجية

ولفت «عوض الله»، إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي تؤصل إلى سياسة مصر الراسخة في تحقيق توازن العلاقات المصرية الخارجية وتساعد على تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جهته، أكد النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ «الوطن»، أن الزيارة مثلت فرصة كبيرة لإقامة شراكة اقتصادية وتطوير العلاقات بين البلدين ورفعها إلى درجة الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والتكنولوجية: «الهند قوة اقتصادية كبرى إضافة إلى أنها من الدول المصدرة للسياحة ويمكن الاستفادة منها في مجال التكنولوجيا، لما لها من خبرة في مجال البرمجيات».

وأشاد «قريطم»، بثبات السياسة المصرية الخارجية وزيارات الرئيس التي تستهدف خلق فرص جديدة وتوطين ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحا ان الرئيس يتحرك شرقًا وغربًا من أجل توثيق العلاقات المصرية مع جميع دول العالم.

عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين

وأشار النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالمنيا، إلى أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، والتي تنامت وشهدت تطورا كبيرا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهامه الرئاسية، مضيفا أن الزيارة جاءت في إطار توجهات الدولة للرقمنة والتحول الى التكنولوجيا.

وأضاف أن التوجه المصر نحو الرقمنة مثّل سببا في تقدم مصر 55 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، والذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، حيث أصبحت مصر تحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.

ونوه النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، خلال تصريحه لـ «الوطن»، بأن زيارة الرئيس للهند لها دلالة كبيرة تؤشر إلى أن مصر تعتمد على توازن علاقاتها وأنها محل تقدير من جميع دول العالم ومحل احترام وتقدير.