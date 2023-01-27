السيسي يجتمع بكبار رموز الاقتصاد ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان اليوم

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة ثنائية رسمية، في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس سيجتمع مساء اليوم، بكبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان؛ لبحث فرص الاستثمار ودعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بمقر إقامته في مدينة باكو.

وأكد أنّ زيارة الرئيس إلى أذربيجان ستشهد عددًا من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف؛ لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.