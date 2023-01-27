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الرئيس السيسي يدعم الفنون المصرية: «محتاجين نحيي تراثنا»

كتب:

أحمد حامد دياب
06:38 م | الجمعة 27 يناير 2023
المطرب وائل الفشني

المطرب وائل الفشني

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما، على تشجيع الفنون المصرية، وحرص على تأكيد ذلك أثناء حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة سوهاج، مؤخرا.

وقال الرئيس السيسي، موجهًا كلامه للمطرب وائل الفشني: «في افتتاح مدينة الثقافة والفنون هنبقى عايزين نقدم الفن المصري وكل فنونا، اجهز انت وناسك بأفكار».

وأكد الرئيس السيسي، حاجة مصر وشعبها لإحياء الفنون المصرية والتراثية: «إحنا محتاجين ده عشان نحيي فنوننا وتراثنا، وهتبقى فرصة قوي إن الناس في مصر تشوفكم».

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بقلم أحمد حامد دياب