الرئيس السيسي يدعم الفنون المصرية: «محتاجين نحيي تراثنا»

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما، على تشجيع الفنون المصرية، وحرص على تأكيد ذلك أثناء حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة سوهاج، مؤخرا.

وقال الرئيس السيسي، موجهًا كلامه للمطرب وائل الفشني: «في افتتاح مدينة الثقافة والفنون هنبقى عايزين نقدم الفن المصري وكل فنونا، اجهز انت وناسك بأفكار».

وأكد الرئيس السيسي، حاجة مصر وشعبها لإحياء الفنون المصرية والتراثية: «إحنا محتاجين ده عشان نحيي فنوننا وتراثنا، وهتبقى فرصة قوي إن الناس في مصر تشوفكم».