الرئيس السيسي لشباب الباحثين: الدعم موجود وبأرقام متتخيلوهاش

«تسمحوا لي آجي أتصور معاكم».. كلمة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبيرًا عن فرحته بشباب الباحثين من محافظات الصعيد، بعدما استعرضوا أمامه مجموعة من مشروعاتهم البحثية، وذلك خلال لقاء سابق للرئيس مع مجموعة من الشباب.

الرئيس السيسي، أكد في كلمته، توفير كل الدعم لهؤلاء الشباب ولكل الباحثين، قائلً:ا «الدعم موجود والأرقام اللي متتخيلوهاش موجودة، وأنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعونا، الـ7 تريليون ده رقم متواضع جدًا قدام الحلم من صندوق تحيا مصر، ومش عايز أقول رقم، لكن حطوا أفكاركم في موازنات وميزانية وإذا كان فيه لجنة تشرف على ده».

وجاءت كلمة الرئيس، ردًا على أحد شباب الباحثين الذي قال: «من كل قلوبنا بنرحب بكم على أرض سوهاج، وبناء على توجيهات حضرتك، ورؤية مصر 2030، ودعمكم المتواصل للبحث العلمي والابتكار، أنا وزمايلي قدرنا نوصل للحل».