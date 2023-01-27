الرئيس السيسي يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: هتطلع منتج الناس تستفيد منه

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمًا غير محدود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانًا منه بأهميتها ودورها في دعم اقتصاد البلاد.

ويحرص الرئيس السيسي دائما على حضور افتتاح المشروعات التي دعمتها المباردة الرئاسية لدعم وتشجيع الصناعة «ابدأ»، وأثناء افتتاحه لبعض المشروعات القومية بمحافظة سوهاج، سأل الشباب أصحاب تلك المشروعات عن متوسطات الرواتب التي يحصل عليها العمال في هذه المصانع، مؤكدًا أنه كلما تتوسع هذه المشروعات وتنجح ستزيد رواتب العاملين فيها: «كل لما تنجح هتتحسن أكتر».

وقال الرئيس السيسي، أثناء افتتاحه مجمع غرب جرجا الصناعي، في وقت سابق: «أنا بقول لأهل الصعيد، مش سوهاج بس، إحنا نقدر نعمل قد المجمع ده 20 مجمع»، مضيفًا: «لما بسأل على أرقام وعدد اللي بيشتغلوا أو بيقبضوا كام ببقى عايز ألفت النظر للناس، قد إيه لو إحنا قدرنا نتوسع ونيسر للناس ونخليهم يبدأوا يشتغلوا كده إحنا هنساهم مساهمة كبيرة جدًا، وهيطلع منتج الناس تستفيد منه».