تشييع جثمان إمام مسجد توفي قبل أدائه خطبة الجمعة بالشرقية.. حسن الخاتمة

شيع أهالي قرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر، مساء اليوم، جثمان الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل، الذي وافته المنية اليوم قبل أداء خطبة الجمعة اليوم.

تشييع جثمان إمام مسجد توفى قبيل أدائه خطبة الجمعة

شارك جموع أهالي القرية في تشييع جنازة الشيخ الراحل إمام وخطيب المسجد الكبير بقرية بني بني حسن التابع لإدارة أوقاف أولاد صقر بمديرية أوقاف الشرقية، في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم للشيخ الراحل الذي اتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

الإمام الراحل كان يتصف بدماثة الخلق

وقال أحمد إسماعيل أحد أهالي قرية بني حسن، إن الشيخ الراحل كان متوجها إلى المسجد لأداء خطبة الجمعة كعادته وإمامة المصلين، وقبل دخوله المسجد سقط على الأرض مغشيا عليه، مضيفا أنهم سارعوا بنقله إلى الأطباء في البلد لتوقيع الكشف عليه إلا أن الطبيب أعلن وفاته.

وأشار إلى أن الإمام الراحل كان يتصف بحسن الخلق ومحبوبا من جميع أهالي القرية، لافتا إلى أنه وفاته أثارت حالة من الحزن بين الأهالي، ولكن ما خفف من ألم مصيبة فقد الشيخ الراحل أنه توفي وهو ذاهب للصلاة وإلقاء خطبة الجمعة ما يدل على حسن الخاتمة.

وأضاف، أن أسرة الراحل يتصفون بالسمعة الحسنة ولديه 4 أبناء وهم أحمد طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومريم طالبة بالصف الأول الثانوي، وأروي طالبة بالصف الثالث الإعدادي، ومحمد طالب بالفرقة الأولى كلية أصول دين.

تقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص العزاء لأسرة الشيخ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الشرقية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.