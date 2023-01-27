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نبيلة عبيد تنشر فيديو «الحناكيش» مع فاروق الفيشاوي: دايما بفتكر جدعنتك

كتب:

ياسمين محمود
09:45 م | الجمعة 27 يناير 2023
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

شاركت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو لقطات من فيلم الحناكيش والتي تجمعها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وكشفت نبيلة عبيد من خلال تعليق على الفيديو علاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي قائلة: «والله يا فاروق قد إيه كنت جميل وطيب ومحترم ربنا يرحمك دايما بفتكرك وبفتكر جدعنتك وحبك لفنك.. ده فيلم الحناكيش».

نبيلة عبيد تسجل حلقات برنامج «مع نبيلة»

وما زالت الفنانة نبيلة عبيد تعمل على برنامجها الإذاعي «مع نبيلة» والذي بدأت تسجيله مؤخرا وسجَّلت حتى الآن عددا من الحلقات منها حلقه خاصة عن الراحل سمير صبري والذي كانت تربطهم علاقة قوية.

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