نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع فيلم الآخر: من كنوز السينما المصرية 

استعادت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ذكرياتها مع فيلم الآخر.

ونشرت نبيلة عبيد، لقطات من الفيلم، وعلقت عليها: «فيلم الآخر.. تحفة المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين.. أجمع عليه جميع النقاد باعتباره من كلاسيكيات وكنوز السينما المصرية.. سعيدة بالإشارة له بالإعجاب من الصديق السينمائي السعودي محمد التركي رئيس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في حديث إعلامي أجري معه.. مساكم بعطر الياسمين».

نبيلة عبيد وبرنامجها الإذاعي

ولا تزال الفنانة نبيلة عبيد تعمل على برنامجها الإذاعي «مع نبيلة»، الذي توقفت عن تسجيل حلقاته لإصابتها بدور برد شديد أثر على صوتها؛ لتقرر أسرة البرنامج الحصول على إجازة لحين تعافيها وتماثلها التام للشفاء.

ويتناول برنامج مع نبيلة، تفاصيل مشوارها الفني، بالإضافة لحديثها عن أصحاب الفضل عليها خلال هذا المشوار.