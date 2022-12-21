نبيلة عبيد تشيد بأغنية ندرا عليا لـ بهاء سلطان: مبهجة

أشادت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بأغنية ندرا عليا لبهاء سلطان.

ونشرت نبيلة عبيد، مقطعا من الأغنية مصحوبا بمشاهد من أحد أفلامها، وعلقت: «بحب صوت وأغاني بهاء سلطان.. والأغنية مبهجة وعجبتني جدا، كلمات أيمن بهجت قمر.. ندرا عليا لأدبح خروف وسين ولام وألف وميم.. تبقى ايه سلام.. سلام على عيونكم مساء الياسمين».

تكريم نبيلة عبيد

وأعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة منذ أيام عبر بيان صحفي، تكريم الفنانة نبيلة عبيد، في افتتاح دورته السابعة التي تعقد خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل؛ تقديرا لعطائها السينمائي الكبير، الذي قدمت خلاله عددا كبيرا من الأفلام المهمة؛ أغلبها تناقش قضايا المرأة.