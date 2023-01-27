بعد انتهاء بعض المحافظات من الامتحانات، فإن الشغل الشاغل للجميع هو موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث من المتوقع الإعلان عن نتائج بعض المحافظات خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الدقيقة لكي يحصل كل طالب على حقه.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات

وينتظر عشرات الآلاف من الطلاب موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في جميع المحافظات، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة في محافظة القليوبية في إجازة نصف العام، فيما تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية خلال الأسبوع المقبل، وفي محافظة سوهاج سيتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات خلال الأيام القادمة.

وفي محافظة الغربية تنطلق أعمال التصحيح للمواد في الشهادة الإعدادية 2023 غدا السبت، وسيتم الإعلان عنها عقب الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات.

وفي محافظة بني سويف سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في إجازة منتصف العام بعد الانتهاء من التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات بعد التصحيح

كما أعلنت عدد من مديريات والتربية والتعليم في المحافظات، أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، سيكون بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وإجراء المراجعات، ومن ثم اعتمادها من قبل المحافظين وإعلانها عبر المنصات الرسمية على مستوى المحافظات المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويعد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات، الشغل الشاغل للطلاب، الذين يبحثون عن النتيجة، ومن المتوقع أن تستمر أعمال تصحيح المواد ورصد الدرجات من سبعة أيام إلى عشرة أيام حتى الانتهاء من النتيجة بعد انتهاء كل محافظة من الامتحانات.