الفنانة عفاف مصطفى تنتهي من تصوير دورها في مسلسل «سره الباتع»

انتهت الفنانة عفاف مصطفى من تصوير مسلسلها الجديد «سره الباتع»، مع المخرج خالد يوسف، تمهيدًا للعرض في شهر رمضان المقبل.

وأعلنت عفاف مصطفى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «سره الباتع»، وكتبت قائلة: «انتهيت حالا من تصوير دور (تحية) في (سره الباتع).. الحمد لله.. أجمل أسرة عمل، ربنا يتم لهم على خير، أجمل وأطيب قلوب كلهم، أتمنى أقابلهم كلهم في عمل تاني بإذن الله».

أحداث مسلسل «سره الباتع»

مسلسل«سره الباتع» مستوحى من رواية للأديب يوسف إدريس تحمل نفس الاسم، وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدورما بين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، وهو عمل ضخم جدا، إذ يبدأ التصوير الساعة الخامسة صباحا ويستمر إلى منتصف الليل، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، مثل محمود قابيل، وأحمد فهمي، وريم مصطفى، وحسين فهمي.