«من كل بلد حكاية» بمعرض الكتاب.. ظهور مميز لأطفال «أهالينا» لتطوير العشوائيات

45 طفلًا من مشروع «أهالينا» لمحاربة العشوائيات، يجلسون على مقاعدهم، ينظر كل منهم إلى المحاضرة، وهي تقرأ لهم مختلف كتب الأطفال، وتحاورهم وتناقشهم، في جو تسيطر عليه السعادة والرغبة في التعلم لدى الصغار، بينما ظهر معظمهم مرسوم على وجوههم بعض الأشكال الكرتونية، جاء ذلك خلال إحدى الورش التفاعلية للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي أقيمت بعنوان «من كل بلد حكاية».

تفاعل أطفال «أهالينا» مع «من كل بلد حكاية»

وخلال الورشة، ظهرت الكاتبة أمل جمال، تمسك أحد كتب الأطفال، وتقرأ لهم وتناقشهم في مضمون صفحاته، والتقطت معهم العديد من الصور الفوتوجرافية، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لنشاط ورش الطفل «الهيئة المصرية العامة للكتاب» على «فيسبوك».

«فرويز»: استمرارية هذه الورش مهم للطفل

تحدث الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي لـ«الوطن» عن فعالية «من كل بلد حكاية» وتأثيرها على الطفل، مؤكدًا إن التأثير الناتج سينقسم إلى نصفين، الأول هناك أطفال سيستمرون في التعلم وتنمو لديهم الرغبة فيه، والآخر سيعتبرونها رحلة وانتهت، لذلك يجب الاستمرارية في ذلك النوع من الورش التفاعلية: «نعلمهم كتير وناخدهم مكتبة، ونحاول نستمر معاهم في ذلك النوع من الورش».

وأضاف فرويز، أن تكرار هذا النوع من الورش التفاعلية، يساعد على تنمية الحس الفني لدى الطفل، ونمو مداركه وعقله، ويخرج جيلًا مثقفًا قادرًا على مواجهة المجتمع.

وانطلق أمس الخميس، أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، وسط إقبال كبير للزوار، وكانت إحدى أبرز الفعاليات التي أعلنها المعرض هذا العام، ورشة تفاعلية بعنوان «من كل بلد حكاية»، وهي زيارة ثقافية وفنية لمنطقة بديل العشوائيات ضمن فعاليات وأنشطة ورش الطفل بمعرض الكتاب، بحضور الدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل.

وخلال فعاليات معرض الكتاب، يقدم جناح الطفل مجموعة مختلفة من الأنشطة للأطفال، فضلًا عن تقديم النشاط الفني للعديد من العروض والحفلات المختلفة، في ساحة المعرض.