إقبال كبير على جناح «القومي للمرأة» في ثاني أيام معرض الكتاب

واصل المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الثاني لمشاركته لأول مرة بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام هذا العام تحت شعار «معاً نقرأ.. نفكر.. نبدع»، في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

جناج القومي للمرأة بمعرض الكتاب

وشهد جناح المجلس القومى للمرأة إقبالا كبيرا اليوم الجمعة، نظراً لكونه عطلة رسمية، مما ساهم في إقبال شديد من السيدات والفتيات، واللائي تفاعلن بشكل كبير مع مسؤولي الجناح، خاصة فيما يتعلق بالتعريف بمحتوى المطبوعات المعروضة، وورشة التعليم اليدوية من خلال المائدة المستديرة التي كانت تضم فتيات، علاوة على إعجباهم بمنتجات المشروع القومي للمرأة المصرية التي أثارت اهتمام رواد المعرض.

دور المرأة في بناء الوعي

وعلى هامش فعاليات المعرض المنعقد بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، ينظم المجلس فس تمام الثانية عشر ظهر غد السبت ندوة بعنوان «دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي»، يتحدث خلالها الدكتور سعد الدين هلالي عضو المجلس وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وذلك بقاعة بلازا 2 الكائنة بين قاعتي 3و4.

أقسام جناح المرأة في معرض الكتاب

يذكر أن جناح المجلس رقم «b1»، والمقام في الصالة 3 بالمعرض، ينقسم لعدة أقسام، منها قسم لعرض إصدارات ومطبوعات المجلس التي أصدرها على مدار الأعوام الماضية، والخاصة بمناقشة قضايا المرأة، إضافة لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة وبالخط المختصر «15115»، والذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات، والتعريف بسبل دعم المكتب للمرأة في كل المجالات، وهناك قسم لعرض المنتجات اليدوية التي أنتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي تنفذه في قرى مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب منتجات السيدات في البرامج التدريبية الأخرى، كما سيتم تنفيذ ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض الراغبات في تعلم حرف مثل الرسم على القماش والسيراميك وصناعة عرائس القفاز.