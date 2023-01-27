فعاليات «حياة كريمة» في معرض الكتاب.. مسابقات ثقافية للأطفال والكبار

عرض برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، تقريرا تلفزيونيا عن مشاركة مبادرة «حياة كريمة» في جناح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.

تفاصيل مشاركة حياة كريمة

وقالت الإعلامية دينا عصمت، إن مبادرة حياة كريمة، أعلنت تفاصيل مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تقيم فيه عددا من الفعاليات من بينها مسابقات ثقافية يومية لكل الأعمار حول أنشطة ومشروعات الدولة، بجانب ورش رسم وتلوين للأطفال، وجلسات حكي للأطفال.

ولفتت إلى أن مؤسسة حياة كريمة، تشارك في جناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، لأول مرة.

مسابقة ثقافية يومية لكل الأعمار

وأوضحت أن من بين الفعاليات الثقافية في معرض الكتاب، إقامة مسابقة ثقافية يومية لكل الأعمار، عن جهود الدولة للمشروعات القومية، وما تقدمه المبادرة، كما توجد فعاليات للأطفال مثل مسرح العرائس، وورش للرسم والتلوين.