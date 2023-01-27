مبيعات هيئة الكتاب تصل إلى 17521 نسخة في أول أيام معرض القاهرة الدولي

حقق جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54، أول أيامه، أمس، مبيعات وصلت إلى 17521 نسخة، من إصدارات الهيئة، شملت مبيعات مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي أطلقتها وزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة، بطرح إصدار بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا، لتشجيع زوار المعرض على اقتناء الكتب والقراءة.

إقبال كبير على جناح هيئة الكتاب في معرض القاهرة

وشهد جناح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا كبيرًا، من الجمهور على إصداراتها المتنوعة، في كل المجالات، سواء أدب، أو علم نفس، وعلم اجتماع، أو تراث، أو مصريات، التراث الشعبي، أو سلسلة الألف كتاب، أو تاريخ، وباقي سلاسل الهيئة.

وشهدت الأعمال الكاملة للشاعر صلاح جاهين، شخصية المعرض، التي أصدرتها الهيئة، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، خاصة أن أسعارها في متناول الجميع.