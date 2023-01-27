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الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك عبدالله الثاني

كتب:

محمد علي حسن
10:17 م | الجمعة 27 يناير 2023
الأمير فيصل بن الحسين

الأمير فيصل بن الحسين

أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية نائبا للملك عبدالله الثاني ملك الأردن، بحضور هيئة الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

من هو الأمير فيصل؟

والأمير فيصل بن الحسين هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهو طيار حصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، كما كان لواء في الجيش الأردني حتى 26 ديسمبر 2017، و يرأس اللجنة الأولمبية الأردنية التي تعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن.

 

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