العاهل الأردني يؤكد دعم بلاده المستمر للبنان في مواجهة الأزمات

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التأكيد على وقوف الأردن ودعمه المستمر للبنان في جهوده لتخطي الأزمات التي تواجهه، جاء ذلك خلال استقباله بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

علاقات أخوة بين الأردن ولبنان

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين، ولفت الملك عبدالله الثاني إلى مواصلة الأردن بذل كل الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

إشادة بالمواقف الأردنية تجاه لبنان

من جهته، أشاد البطريرك الراعي بمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية، مثمنا المساعدات الإنسانية والطبية التي أرسلها الأردن مباشرة عقب انفجار مرفأ بيروت قبل نحو عامين.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للبطريرك الراعي.