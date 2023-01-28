حالات زيادة المعاش في قانون التأمينات الجديد.. بينها العجز الكامل

قانون المعاشات الجديد يهم قطاع عريض من المواطنين، ويتساءل كثيرون عن بنود مشروع القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

قانون التأمينات والمعاشات

وحدد قانون التأمينات و المعاشات الجديد، الذي منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة، سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش، موعد استحقاق زيادة المعاش.

متى يتم زيادة المعاشات في قانون التأمينات الجديد؟

وحول موعد استحقاق زيادة المعاشات في قانون التأمينات الجديد، أكد القانون أنها تتم في الحالات التالية:

- إذا نشأ عن الإصابة في العمل عجز جزئي مستديم بنسبة 35% فأكثر، ففي هذه الحالة يستحق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش.

- إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاة، فيحق له المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه.

معاش الوفاة

- يصبح المعاش مستحقا عن الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملين بالقطاع الخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش.

- في حال تسبب العجز في إنهاء خدمة المؤمن عليه وثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، فيزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه.

- عندما تتسبب الإصابة في عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا في قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.