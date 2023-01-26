مميزات قرض المعاشات من بنك قناة السويس.. «يصل إلى 500 ألف جنيه»

يقدم بنك قناة السويس إلى عملائه، أنظمة مختلفة من باقات التمويل، تمكنهم من الحصول على مبلغ يصل إلى مليوني جنيه مصري، كقرض شخصي، بعد الإعلان عن أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، يتم الإعلان عنها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

ويحصل عملاء بنك قناة السويس، على مميزات تمويلية عديدة، من أسعار فائدة تنافسية، وطرق سداد مريحة من خلال الفروع، عن طريق وضع نظام دائم، أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، مميزات وشروط القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك قناة السويس.

مميزات القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

- تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.

- بوليصة تأمين على الحياة صالحة خلال فترة التمويل.

- فترة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.

- طرق سداد مريحة من خلال الفروع، عن طريق وضع نظام دائم، أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

- دمج التسهيلات الائتمانية الخاصة بك في مكان واحد من خلال برنامج الاستحواذ مع مميزات وشروط تنافسية.

قرار المركزي برفع أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري، قرر رفع أسعار الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022