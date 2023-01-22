موعد زيادة المعاشات الجديدة 2023 بنص قانون التأمينات الاجتماعية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى لمعاش المواطن الذي تنتهي خدمته خلال شهر يناير الجاري 2023 سيكون 1105 جنيهات، على أن يكون الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها، مؤكدة أن زيادة المعاشات الجديدة وفقا لنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تكون في بداية شهر يوليو 2023.

موعد زيادة المعاشات الجديدة

وحول موعد زيادة المعاشات الجديدة، نصت المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية على: «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عاما، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام».

قيم المعاشات زادت في أبريل الماضي بنسبة 13%

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن قيم المعاشات زادت في شهر أبريل الماضي بنسبة 13%، قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر، موضحة أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات بلغت 9.6 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه 2022، مؤكدة أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة بلغت 38.4 مليار جنيه.

صرف معاشات شهر فبراير 2023.. الأربعاء المقبل

ويبدأ أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش صرف معاشات شهر فبراير 2023، لأكثر من 10 ملايين و837 ألف صاحب ومستحق، وذلك بعد 9 أيام من الآن، الموافق الأربعاء1 فبراير 2023، حيث يتم الصرف من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك وكذلك الخاصة بالبريد، كما يمكن لأصحاب المعاشات الصرف من منافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.