 6 حالات تمنع عنك 60% من «تعويض البطالة» أقرها قانون المعاشات.. ما هي؟

حدد قانون التأمينات والمعاشات حالات الحصول على تأمين البطالة التي أقرها القانون ، ونسبة كل حالة من المؤمن عليه ، وكيف يتم حسابها ، وما النسبة التي يستحقها المؤمن عليه في حالات معينة دون غيرها، وهذا ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي.

قانون التأمينات والمعاشات

وحددت المادة (90)من قانون التأمينات والمعاشات أنه يستثني من المادة (89) من القانون أن هناك بعض المؤمن عليهم يستحق (40%) فقط من أجر الاشتراك الأخير، وذلك في الحالات التالية.

ومن الحالات التي حددها المادة 90 من القانون:

1-حالة ارتكاب المؤمن عليه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال مدة 24 ساعة من وقت علمه بوقوع الخطأ.

2- في حالة عدم مراعاة المؤمن عليه التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان واضح ومعلقة في مكان ظاهر.

في حالة عدم الالتزام

3- في حين عدم قيام المؤمن عليه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4- في حالة إفشاؤه أسرار العمل الخاصة.

5-إذا تواجد الشخص المعنى أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6-إذا قام الشخص بالتعدي على صاحب العمل أو المدير المسئول أو حالة اعتداؤه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه في العمل، وينطبق ذلك إذا كان أثناء العمل أو بسببه.