إصابة 5 شباب في حادث أثناء استعراض بالموتوسيكلات في زفة عروسين بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص بمحافظة الدقهلية اليوم في حادث تصادم بين موتوسيكلين على طريق (منية النصر- المطرية)، خلال قيامهما ببعض الأعمال الاستعراضية في زفاف عروسين علي الطريق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزى لتلقي العلاج اللازم وتبين أن إصابات بعضهم خطيرة.

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين علي طريق (منية النصر - المطرية).

نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزى

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة والألعاب الاستعراضية خلال زفة عروسين علي الطريق تسبب في تصادم موتوسيكلين كان يستقلونها المصابين.

أسماء المصابين في حادث زفاف عروسين بالدقهلية

وقال مصدر طبي بمستشفى منية النصر المركزى، لـ «الوطن»، أن الحادث أسفر عن إصابة كل من «محمد إسلام عيد 21 عاماً، مقيم بقرية ميت عاصم، مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيمن، ومحمد أحمد عبد الناصر 20 عاماً مقيم بقرية الدراكسة، مركز منية النصر، وعبد الحميد عزت، 25 عاماً مقيم بقرية ميت عاصم، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وأحمد السيد يوسف عبد الفتاح، 18 عاماً، وأنور رزق عطية، 22 عاماً، حالته غير مستقرة».

جرى نقل المصابين لمستشفى منية النصر المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.