تفاصيل انهيار مسرح زفاف وإصابة عروسين ومعازيم بالفيوم: انتهى بمأساة

مسرح كبير يتوسطه العروسان، ويتراقص عليه الأقارب والأحباء ابتهاجاً بحفل الزفاف، بينما يقف عشرات الأطفال فرحين بما يحدث، وفجأة تحوّلت الفرحة إلى خوف وهلع، وتوقفت الأغاني، وحلت الصرخات مكان الزغاريد، وتصاعد الغبار والأتربة، بعدما تحطم المسرح الخشبي المُقام عليه الزفاف الشعبي، والمصنوع داخل سرادق في أحد شوارع قرية تطون بالقرب من الشؤون بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، فيما هرع الجميع لإنقاذ العروسين والاطمئنان عليهما، ونقلوا المصابين للمستشفى.

تحطم مسرح زفاف عروسين

وقال أحد أهالي قرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم لـ«الوطن»، إنّ القرية كان يقام بها حفل عُرس في أحد الشوارع مثل عادة الأفراح في القرى الريفية، وأثناء رقص العروسين وأقاربهما على المسرح الخشبي، سقط بهم وتكسرت الأخشاب، ووقع الجميع بين حطامها، فيما هرع المعازيم لإنقاذ العروسين والأطفال وكل من كان يعتلي المسرح.

العروسان دون إصابات

وأضاف المصدر أنّ العروسين أصيبا بكدمات بسيطة، مشيرا إلى أنه فور انهيار خشبة مسرح حفل الزفاف، جرى إخراجهما من بين الحطام، وتوصيلهما إلى مسكن الزوجية، بينما قام باقي المعازيم بإنقاذ المصابين ونقلهم إلى مستشفى «الحياة» لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، خصوصاً أنّ بينهم من كان يشتبه في إصابته بكسور في مناطق متفرقة بالجسد.

إصابة شخصين بكسور

وأكد مصدر طبي بمستشفى «الحياة»، أنّ المستشفى استقبل شخصين من ذوي العروسين مصابين بكسور متفرقة بالجسد إثر سقوطهما من فوق المسرح أرضاً بين حطام الأخشاب التي كانت مثبتة جنباً إلى جنب لتكوين مسرح العروسين، لافتا إلى إجراء الأشعة الطبية اللازمة، وعمل جبس للكسور، وتم التصريح بخروجهم من المستشفى بعد انتهاء الإجراءات الطبية اللازمة.