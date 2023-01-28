ليلة حزينة عاشها أهالي الشرقية.. وفاة إمام مسجد وطالبة

عاش أهالي قرية بني حسن التابعة لأولاد صقر، ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية ساعات حزينة وعصيبة بعد فاجعة وفاة إمام مسجد قبيل أدائه خطبة الجمعة، ووفاة طالبة بكلية التربية الرياضية أثر غرقها أثناء تدريبات حمام السباحة بمركز شباب فاقوس، وشيع الأهالي الجثمانيين في مشاهد جنائزي مهيبة مساء أمس.

تفاصيل وفاة إمام مسجد

وقبل انطلاق أذان الجمعة نهض الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل إمام وخطيب المسجد الكبير في قرية بني حسن، وتوضأ وارتدى جلبابه وعمامته، وغادر منزل متوجها إلى المسجد لأداء الصلاة وإلقاء الخطبة، ولكن خطواته لم تكن كعادتها، وتثاقلت حركته فجأة وسرعان ما سقط على الأرض.

«الشيخ رمضان وقع»، عبارة رددها أحد الأهالي، ليتجمع عدد كبير من الأهالي يحاولون إفاقته، ولكنه لم يرد عليهم، فنقلوه إلى طبيب بالقرية َوتبين أنه فارق الحياة، حسبما ذكر محمد عبدالله أحد الأهالي بقرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر .

وأضاف «عبدالله» في تصريحات لـ«الوطن» أن الشيخ الراحل كان من أكثر الناس خلقا وتواضعا، ويتميز بالبر وأعمال الخير، وكان عابدًا وتوفى على الطاعة.

وفاة طالبة في حمام سباحة

مشهد الحزن في قرية بني حسن لم يختلف عن نظيره في مدينة فاقوس فمنذ تلقى الأهالي خبر وفاة «دنيا لؤي عبدالعظيم» الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، إثر غرقها في حمام سباحة حالة من الحزن، وتوافد الأهالي على منزل أسرتها انتظارا لوصول الجثمان الذي تم تشييعه مساء أمس.