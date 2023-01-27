ضبط 320 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من عبوات المواد الغذائية المنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بمدينة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط 320 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية

كانت حملة مكبرة برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بدائرة قسم أول كفر الشيخ، تمكنت من ضبط صاحب محل بقالة، من مدينة كفر الشيخ، وبحوزته، 320 عبوة مواد غذائية متنوعة، منتهية الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة الأسواق

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.