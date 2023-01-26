افتتاح المرحلة السادسة لمشروع جامعة الطفل في كفر الشيخ الأحد

تستقبل جامعة كفر الشيخ، الأحد المقبل، أطفال المستويين الأول والثاني من المشتركين في برنامج جامعة الطفل، ضمن مرحلته السادسة، في قاعة السيمينار بكلية الذكاء الاصطناعي.

مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن جامعة الطفل مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم، واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وأضاف «دسوقي»، أن جامعة الطفل مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يُتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم إلي الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء، ودخول المعامل، والتدريب والتأهيل الجامعي، ويزيد من قدراتهم الإبداعية، وقدراتهم العقلية، وقدراتهم الابتكارية.

الجامعة تستقبل أطفال الفئة العمرية من 9 إلى 13 عاماً

وأعلن «دسوقي»، أن الجامعة تستقبل هؤلاء الأطفال، من مختلف المدارس من الفئة العمرية من 9 إلي 13 عاماً، وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم، والاتفاق مع أولياء الأمور، عن طريق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل في كليات «العلوم، والذكاء الاصطناعي، والحاسبات والمعلومات، والتربية النوعية، والآداب، والتجارة، والتمريض، والتربية»، تمهيدًا لبدء البرنامج في مجالات «المياه، والذكاء الاصطناعي، والصحة»، مطالباً بمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، وكذلك إعداد ملف لأنشطة وإنجازات الطفل، وهو ما ينعكس عليه مستقبلاً لتجميع خبراته الحياتية والعلمية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل، أن هذا البرنامج، يعتبر أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لتنمية المهارات وتبسيط العلوم، ودعم التعليم الإبداعي، والاكتشاف المبكر للمواهب في مختلف المجالات، وانتقاء المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة واحتضانهم، ولمساعدة الأطفال على تحديد وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

7 تخصصات علمية مختلفة موحدة

وأوضحت «عكاشة»، أن البرنامج يُقدم 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي «lct»، وريادة الأعمال، والطاقة، والصحة، والعلوم الإنسانية، والفنون، والمصريات، ومحددة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استناداً على برنامج جامعة الطفل العالمي، حيث أن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل، ويتبقى تخصصان تنفرد باختيارهم كل جامعة على حسب ما تتميز به في المجال العلمي.