طقس كفر الشيخ اليوم.. درجة الحرارة الصغرى تصل لـ13

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أجواء باردة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، وسط نشاط الرياح، وشبورة مائية خاصة على المدن الساحلية، والمطلة على البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، طقساً بارداً في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، بارد في الليل، وذلك على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، فيما تُسجل درجات الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 13 درجة، وسرعة الرياح 22 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئياً.

اتخاذ كافة التدابير اللازمة

واتخذت محافظة كفر الشيخ في وقت سابق كافة التدابير اللازمة استعداداً لاستقبال موسم الشتاء، من خلال رفع حالة الطوارئ، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.