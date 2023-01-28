صديقة طالبة البحيرة المتوفاة أثناء الامتحانات: «كانت صايمة ورفضت تفطر»

لحظات مرح عاشتها شروق خليف طالبة البحيرة مع صديقتها قبل وفاتها بدقائق معدودة، أثناء الانتظار لدخول لجنة امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، إلا أنها لم تلتق بهم مرة أخرى؛ حيث توفت أثناء تواجدها داخل اللجنة إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طالبة البحيرة

«طلبت منها تفطر معانا قبل بداية اللجنة رفضت، وقالت معاهدة ربنا أصوم أول 3 أيام من شهر رجب إن شاء الله ربنا يقويني وأكملهم»، بتلك الكلمات بدأت نورهان علي صديقة طالبة البحيرة حديثها مع «الوطن»، حول اللحظات الأخيرة في حياة شروق خليف .

طالبة البحيرة تلحق بشقيقها الأكبر

وتشير باكية إلى أنهما انتهيا من المراجعة الخاصة بمادة الهندسة وتوجها إلى مقر اللجنة فلم يظهر على شروق علامات المرض أو الإرهاق الجسدي قائلة: «كان وشها منور وبتضحك معانا قولتها ما شاء الله عليكي وشك منور النهاردة».

وتضيف وملامح وجهها يكسوها الحزن، أن آخر حديث دار بينهما قبل وفاتها بيوم ذكرت شقيقها الأكبر محمد الذي توفى قبل يومين من وفاتها قائلة «محمد أخويا وحشني ربنا يصبرنا ماما مش مستحملة غيابه».

وتابعت: «شروق متدنية بطبعها وقريبة من ربنا كانت منتظمة في صلاتها ودايما بتطلع صدقات واحنا ماشيين ربنا يصبرنا كانت بنت موت».

وشيع الآلاف من أهالي قرية البردلة مسقط رأس طالبة البحيرة جثمانها إلي مثواها الأخير وسط صراخ وعويل أسرتها لاسيما أنها توفت عقب وفاة شقيقها الأكبر بأسبوعين.

إخطار بمصرع طالبة البحيرة أثناء الامتحان

البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد باستقبال مستشفى كفر الدوار جثة طالبة تدعى شروق خليف إثر تعرضها لهبوط في الدورة الدموية، وحُرر محضر بالواقعة.