والد طالبة البحيرة المتوفية في الامتحان: «زفتها للجنة بكرة.. راحت لأخوها»

لم تكد تنتهي أسرة الطالبة شروق خليف، من استقبال التعازي في شقيقها الأكبر محمد، الذي رحل قبل أسبوعين حتى بدأت الأسرة في استقبال التعازي مرة أخرى في وفاة شقيقته اليوم التي رلحت خلال أداء امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، داخل مدرسة عبدالقادر خليف بكفر الدوار في البحيرة.

حزن يسيطر على أسرة طالبة البحيرة

يقول محمد الفقي، أحد أهالي قرية البردلة مسقط رأس الأسرة لـ«الوطن»، إن أسرة الطالبة شروق خليف بدأت في إعداد مراسم الدفن، حيث من المقرر دفنها غداً، لرغبة والدها في ذلك إثر صدمته عقب تلقي نبأ وفاتها.

يقول الأب أنه احتسب شروق وشقيقها عند الله شهداء قائلا: «الحمدلله راضي بقضاء ربنا أولادي في الجنة إن شاء ياخدوا بأيدينا أنا وأمهم إلى الجنة.. ربنا يهون علينا ويباركلي في أختهم الصغيرة هي اللي باقية ليا في الدنيا».

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «بنتي زفتها بكرة للجنة رايحة لأخوها.. كأنها مقدرتش تعيش من غيره بينهم وبين بعض 15 يوم.. يارب صبرني أنا راضٍ بحكمتك.

صدمة والد طالبة البحيرة شروق خليف

واختتم حديثه: «شروق في الجنة إن شاء هي وأخوها أولادي كانوا عارفين ربنا وقريبين منه.. بنتي ماتت صايمة رغم امتحاناتها رفضت تفطر عوضي على الله سلميلي على أخوكي يا شروق ربنا يقويني على اللي جاي».

ترجع الأحداث عندما ورد إخطارً إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة يفيد باستقبال مستشفى كفر الدوار العام جثة طالبة تدعى شروق محمد خليف، 14 سنة، طالبة في الصف الثالث الإعدادي، وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة الطالبة إثر تعرضها إلي هبوط حاد في الدورة الدموية وحرر محضر بالواقعة.