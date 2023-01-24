أسرة طالبة البحيرة المتوفاة في الامتحانات.. «شروق ماتت صايمة وأخوها سبقها بـ 15 يوم»

ودعت الطالبة شروق خليف أسرتها، وسط دعوات والدتها بالتوفيق في امتحانات الشهادة الاعدادية، لتتوجه الطالبة إلى مدرسة عبدالقادر خليف بكفر الدوار لأداء امتحان الهندسة، إلا أنها توفيت في اللجنة عقب انطلاق الامتحان بـ 10 دقائق، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية نقلت على أثرها إلى مستشفى كفر الدوار العام إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها.

وفاة طالبة أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

خيم الحزن وتجدد داخل منزل أسرتها، حيث فقدت الأسرة قبل 15 يوما شقيقها الأكبر محمد، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله، ليتجدد هول فاجعة الموت مرة أخرى.

والد الطالبة شروق خليف: بنتي شهيدة العلم

«بنتي كانت صايمة إمبارح والنهارده قابلت ربنا وهي صايمة أول رجب»، بتلك الكلمات بدأ محمد خليف والد الطالبة شروق حديثه مع «الوطن».

وتابع والد الطالبة شروق خليف باكياً «أولادي شهداء محمد شهيد العمل وبنتي شهيدة العلم ربنا يعوض عليا ويصبرني ادعولي ادعولي لأولادي».. مضيفاً أنه لم يستوعب خبر وفاة نجلته حتى الآن.

ومن جانبه، قال عبد المالك الشريف، أحد أقارب الطالبة شروق خليف إنها ذهبت صباحا إلى الدرس قبل الامتحان مع أصدقائها، وتوجهت عقب ذلك إلى أداء الامتحان، قائلا:«كانت كويسة ومفيش فيها أي حاجة».

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»: «دقائق معدودة وشفت حد شايلها ونازل بها مغمي عليها وبعدها قالوا ماتت»، مشيرًا إلى أنها كانت متفوقة دراسيا وذات خلق.

واختتم حديثه ربنا يصبر أبوها وأمها من كتر الصدمة رفضوا يدفنوها النهاردة، ربنا يتولاهم على فراق أولادهم.

مصرع طالبة أثناء الامتحانات

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار العام جثة طالبة تدعى شروق محمد خليف، 14 سنة طالبة في الصف الثالث الإعدادي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين وفاة الطالبة إثر تعرضها إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وحرر محضر بالواقعة.