والدة طالبة البحيرة المتوفاة أثناء الامتحان تُقبل قبرها: «ادعولي بالصبر»

«خد بالك من أختك يا محمد، مقدرتش تسيبك لوحدك، ليلة سعيدة عليكم النهاردة يا عيالي»، هذه العبارات رددتها والدة الطالبة شروق خليف، أمام قبرها الذي قبلته بعد تشييع جثمانها، حيث توفت عقب وفاة شقيقها الأكبر «محمد» بأسبوعين فقط.

انهيار أسرة طالبة البحيرة

«مش عايزه أروح وأسيب شروق ومحمد، هروح البيت لمين! ولادي هنا خلوني معاهم» واصلت الأم رثاء أبنائها بتلك الكلمات وسط بكاء وعويل الأسرة وإغماء صديقات طالبة البحيرة.

والدة طالبة البحيرة راضية بقضاء الله

وتابعت قائلة: «الله يرحم ولادي ويسامحهم، عمرهم ما زعلوني، راضية بقضائك يارب وبحمدك ادعولي ربنا يصبرني، الله يجعلكم في الجنة».

وأشار محمد إبراهيم أحد أهالي قرية البردلة مسقط رأس الطالبة شروق أن والدها قرر تأجيل دفنها إلى اليوم من صدمته عقب تلقي نبأ وفاتها أمس، وامتنع عن تناول الطعام حزنًا على نجليه.

وتابع أن أسرة طالبة البحيرة تعيش حالة من الصدمة عقب فقدان اثنين من أبنائهما، فلم يتبقي لهم سوي طفلة صغيرة، معقبًا: «ربنا يصبرهم ويرحم أولادهم».

البداية عندما ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وفاة طالبة تدعي شروق خليف أثناء أداء امتحان مادة الهندسة في الشهادة الإعدادية، وذلك إثر تعرضها إلى هبوط في الدورة الدموية وحرر محضر بالواقعة.