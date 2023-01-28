جدول حفلات فبراير 2023 في «أوبرا الإسكندرية».. بينها مسار إجباري وبنت البلد

أعلنت دار أوبرا الإسكندرية جدول حفلات شهر فبراير 2023، مؤكدة إقامة عدد كبير من الفعاليات يصل عددها لـ20 حفلة، بينها حفل لفرق مسار إجباري وأم كلثوم وبنت البلد وغيرها.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول حفلات شهر فبراير 2023 في دار أوبرا الإسكندرية، والتي تقام في السابعة من مساء كل يوم، وذلك بحسب ما أعلنته دار أوبرا الإسكندرية.

جدول أوبرا الإسكندرية في النصف الأول من فبراير

- الأربعاء 1 فبراير، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.

- الخميس 2 فبراير، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية.

- الجمعة 3 فبراير، فرقة بنت البلد - قيادة عفاف شكري.

- السبت 4 فبراير، نادي الفيلم.

- الثلاثاء 7 فبراير، عرض مسرحي إسكندراني حول العالم.

- الخميس 9 فبراير، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء.

- الجمعة 10 فبراير، علي الألفي وفرقته.

- السبت 11 فبراير، فريق مسار إجباري.

- الثلاثاء 14 فبراير، باليه كليوباترا - فرقة باليه أوبرا القاهرة.

-الأربعاء 15 فبراير، باليه كليوباترا.

جدول أوبرا الإسكندرية في النصف الثاني من فبراير

- الخميس 16 فبراير، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير.

- الجمعة 17 فبراير، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.

- السبت 18 فبراير، فرقة الإنشاد الديني.

- الأحد 19 فبراير، كورال أطفال أوبرا الإسكندرية.

- الاثنين 20 فبراير، صالون ثقافي.

- الثلاثاء 21 فبراير، حفل ختام مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم.

- الخميس 23 فبراير، حفل عيد الحب - فرقة أوبرا القاهرة.

- الجمعة 24 فبراير، حفل يحيى خليل.

- السبت 25 فبراير، نادي السينما أوبرا الإسكندرية.

- الاثنين 27 فبراير، حفل مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.