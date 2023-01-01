«حتشبسوت» على مسرح أوبرا الإسكندرية الأربعاء المقبل

أعلنت الأوبرا، تقديم العرض المسرحي «حتشبسوت» من جديد على مسرح دار أوبرا الإسكندرية يومي 4 و5 يناير الجاري بعد أن حققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها على مسرح الجمهورية.

أحداث عرض حتشبسوت

وقال الكاتب محمد زناتي، مؤلف المسرحية لـ «الوطن»، إن أحداث العرض تدور حول حتشبسوت أبرز الملكات اللاتي حكمن مصر، وأقواهن نفوذًا؛ فقد كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة الثامنة عشر فحسب؛ بل في تاريخ مصر القديم كله، وكيف استطاعت مواجهة الثقافة التي رفضت أن يكون الحاكم أنثى وبرغم ذلك تمكنت من حكم مصر وحققت كل إنجازاتها التي لا تزال خالدة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن هذا العمل يعد ثالث عمل فني يجمع بينه وبين المخرجة كريم بدير بعدما حققا سويا نجاحا بعرضيهما السابقين إيزيس وعنترة وحصلا معا على العديد من الجوائز أما عن مسرحيتهما الجديدة حتشبسوت فتصميم الديكور والملابس لأنيس إسماعيل وتنفيذ ملابس هالة محمود، وتنفيذ الديكور أحمد زايد والإعداد الموسيقي لأحمد الناصر دعاية مصطفى عوض وإضاءة رضا إبراهيم وأداء صوتي رجوى حامد ومحمد المتولي ونادين عطار.

ومن بطولة فرقة فرسان الشرق ياسمين سمير، فاطمة الشبراوي، محمد هلال، إبراهيم خالد، أشرف كوداك، حبيبة إبراهيم، ندى سيد، محمد سالم، هاني حسن، والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.