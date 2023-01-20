فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى تحيي حفلا جديدا بأغاني تراثية

أحيت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، مساء الخميس، حفًلا غنائيًا، تضمن باقة مختارة من الأعمال التراثية للمطربين في مصر والوطن العربي، وذلك على مسرح سيد درويش.

وبدأ الفاصل الأول بموسقى «سهرة» أداء الفرقة الموسيقية، وأغنيتي «أن كنت ليا وأنا ليك، والقريب منك»، أداء الفنانة شمس إبراهيم، وأغنيتي «ولا يا ولا، ومش عينه»، أداء الفنان محمد حسن متولي، وأغنيتي «أوقاتي بتحيو، وسيبولي قلبي»، أداء الفنانة هبة إسماعيل، وأغنيتي «قولي عملك إيه، وحلوين من يومنا»، أداء الفنان كريم زيدان.

الفاصل الثاني من الحفل

وأدت الفنانة دعاء رجب أغنيتي «طول عمري أحبك، وأشكيلك، ولعبة الأيام» وأدى الفنان أحمد رجب أغنيتي «في قلبي غرام، ويا عيني على الصبر»، وأدت الفنانة شروق شريف، أغنيتي «الطير المسافر، ويا مسهرني»، وأدى الفنان ياسر سعيد، أغنيتي «جبار، وعلى حسب وداد قلبي»، واختتمت الفرقة الحفل بأغنية «لسة الأغاني ممكنة»، للمطرب محمد منير، والملحن كمال الطويل.

نبذة عن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي

ووفق بيان دار الأوبرا في الإسكندرية، يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تم تأسيسها في الموسم الفني لعام 2004، وقدمن العديد من الحفلات الفنية، وشاركت في مهرجانات محلية ودولية.