أعمال فريد الأطرش في حفل فني بـ«أوبرا الإسكندرية»

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء الخميس، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبد الغفار، وذلك على مسرح أوبرا الإسكندرية، وقدمت الفرقة خلاله باقة مختارة من أعمال الموسيقار الراحل فريد الأطرش.

وقدمت الفرقة في الفاصل الأول من الحفل ألحان: «ان جيت للحق، وميكونش ده اللي اسمه الهوى» أداء الفنانة نعمة عصمت، و«الحياة حلوة، وفوق غصنك يا ليمونة»، أداء الفنان وائل أبو الفتوح، و«بقى عايز تنساني، ويا حلاوتك يا جمالك»، أداء الفنانة ياسمين إبراهيم، والربيع، أداء الفنان أيمن مصطفى.

الفاصل الثاني من الحفل

وأدى الفنان علي الخبيري، عازف القانون، خلال الفاصل الثاني، لحن «جميل جمال»، ثم تغنى الفنان أمير الرفاعي، بـ«يا حبايبي يا غاليين، ومنحرمش العمر إديني ميعاد وقابلني»، أداء الفنانة سارة مجدي، وليالي الأنس، أداء الفنانة ندا غالب، و«أنا اللي باحبه، واشتقت لك»، أداء الفنان وليد حيدر، وقدم أعضاء الفرقة في ختام الحفل أوبريت «بساط الريح».

نبذة عن الفنان فريد الأطرش

ووفق بيان دار الأوبرا في الإسكندرية، لُقب فريد الأطرش بـ«ملك العود، وموسيقار الأرمان»، ووفاته النية في 26 ديسمبر من عام 1974، بعد أن ترك بصمة في الموسيقى والغناء العربي، حيث لحن لكبار المطربين والطربات، وقدم أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا وحصل على أكثر من 17 وسام، وقلادة من ملوك ورؤساء العالم، وكان آخر ما حصل عليه، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1970.